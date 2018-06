× Erweitern Death Fest Part II

Das Würzburg Death Fest kehrt zurück!

Nach 5 Jahren wird es Zeit für ein weiteres Death Fest!

Deutschlands schönste Ziegen nehmen den Headliner Posten auf! MILKING THE GOATMACHINE sowie 4 weiteren Bands aus dem deutschen Underground! Freut euch auf ein Best of aus 10 Jahren goatgrind. Tickets ab sofort verfügbar.

MILKING THE GOATMACHINE - Goatgrind

www.facebook.com/milkingthegoatmachine/

GOREGONZOLA - Grind/Slam

www.goregonzola.de

SLAMISTER - Slam/Death

www.facebook.com/slamistergermany

ENCHIRIDION - Melodic Death Metal

www.enchiridion-official.de

SPREADING MIASMA - Technical Death Metal

www.facebook.com/spreadingmiasma