Was haben Kirschen mit Leben und Tod zu tun? Auf einem Tisch liegen säuberlich angeordnete Küchenutensilien und Werkzeuge. Daneben, in präziser Formation: 36 Kirschen. Die Performerin, in Schwarz gekleidet, bindet mit ruhiger Hand eine Kirsche an einen Faden und lässt sie über den Tischrand in die Leere stürzen. Eine andere wird mit Klebeband an einen Stein gefesselt und in Wasser versenkt. Wieder eine andere endet in einem Blutbad, geviertelt von Plastik-Haarklammern. Stück für Stück verwandeln sich die Kirschen – von kleinen, makellosen Früchten zu Symbolen menschlicher Verletzlichkeit, Leid und Vergänglichkeit.

In DEATH IS CERTAIN inszeniert Eva Meyer-Keller 36 Mini-Szenarien von Folter und Hinrichtung, die alltägliche Gegenstände in tödliche Werkzeuge verwandeln. Die Performance spielt mit kollektiven Erinnerungen an literarische und filmische Todesdarstellungen sowie die erschreckend realen Bilder von Krieg und Gewalt. Der neutrale, beinahe funktionale Gestus der Performerin betont die Absurdität der Szenen und führt die Zuschauer in einen Raum, der gleichzeitig brutal, komisch und tief politisch ist.Der makellose Tisch wird nach und nach zur Bühne eines Gemetzels, während die Betrachtenden ihre eigenen Assoziationen auf die Kirschen projizieren. Das Alltägliche wird zum Unheimlichen, das Harmlos-Lächerliche zur Reflexion über Verantwortung und Gewalt.