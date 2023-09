Deb Ryder & Band feat. Big Pete & Alex Schultz

Deb Ryder schreibt und singt ihre Lieder so wie sie auftritt: packend authentisch, ergreifend sensibel und ausdrucksgewaltig.

Geboren in Chicago hat die Sängerin inzwischen nicht nur ihre neue kalifornische Heimat und die gesamte Westküste erobert, in Los Angeles wurde sie 2019 mit dem State of California Blues Living Legend Award ausgezeichnet.

Deb hat 2023 eine phantastische Band mit kontinentalen Spitzenmusikern zusammengestellt. So finden sich der bekannte holländische Mundharmonikaspieler Big Pete und der amerikanische Gitarrist Alex Schultz in der Besetzungsliste.