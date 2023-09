Auch im sonnigen Kalifornien gedeiht der Blues prächtig. Die stimmgewaltige Deb Ryder ist ein überzeugender Beweis für diese These.

Nach sporadischen Auftritten auf europäischen Festivals in den letzten Jahren tritt nun die Lady of the Soulblues ihre erste Europatournee an, dafür hat sich Deb Ryder eine exquisite Band aus kontinentalen Spitzenmusikern zusammengestellt.