Debby van Dooren, die Halbamerikanerin aus München begann mit acht Jahren Lieder zu schreiben.

Mit 14 produzierte sie bereits ihre eigenen Songs in ihrem kleinen Homestudio mit dem Ziel, ihren eigenen Popsound zu kreieren. Dabei hatten besonders Mariah Carey, Brandy und Destiny´s Child einen starken Einfluss auf ihre eingängigen Melodien und Vocal Arrangements. 2015 konnte man Debbys gefühlvolle Stimme bei „The Voice of Germany“ im Team von Andreas Bourani und 2016 in der Hauptrolle von Disneys „Vaiana“ hören. Ihre erste EP „The Underdog“ erschien 2017 unter dem Label erlkoenig records. Seit Jahren ist sie in Deutschland mit ihrem energiegeladenen Liveprogramm unterwegs und im aktuellen Kinofilm „Smallfoot“ in der Gesangsstimme der „Meechee“ zu hören. Kommt vorbei, um einen tollen Abend mit Debby nicht zu verpassen!