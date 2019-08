Schnörkelloser und kompromissloser Rock aus eigener Feder,

dynamisch wechselnd zwischen Grunge, Stoner-Heavy Rock und Alternative Metal - dafür steht die Band Out Of The Shades auf der Bühne.

Gespeist wird ihre handgemachte Musik durch Emotionen, die in ihrer Herzbrühe kochen.

Das Publikum wird mit Echtheit und Emotionalität, die es zu hören und vor allem zu spüren gibt, erreicht und mitgerissen.