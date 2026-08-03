DEBUT-Liederabend mit Vergabe der Liedpreise

Die Finalistinnen präsentieren die "Musik Skandinaviens"
Das Lied Finale steht in diesem Jahr unter dem Schwerpunkt „Musik Skandinaviens“. Die Finalistinnen präsentieren ausgewählte Werke des Kunstliedrepertoires und zeigen dabei ihre individuellen künstlerischen Profile.
Außerdem wird die Auftragskomposition der schwedischen Komponistin Tebogo Monnakgotla von allen Teilnehmenden zu hören sein.
Im Rahmen des Liederabends werden die DEBUT Liedpreise vergeben.
Mit u.a.
Jihyun Cecilia Lee
Karolina Bengtsson
Lubov Karetnikov
Caterina Marchesini
Rahel Brede
Yaije Lee
Kudaibergen Abildin
Am Klavier begleiten:
Doriana Tchakarova
Gaiva Bandzinaite
Moderation: Clarry Bartha