DEBUT Wege, Stimmen, Zukunft

Ehemalige DEBUT-Preisträger*innen im Konzert: Wege, Stimmen, Zukunft

Ein Konzert zwischen Rückblick und Ausblick: Ehemalige DEBUT-Preisträger*innen kehren nach Weikersheim zurück – an den Ort, an dem viele ihrer internationalen Karrieren ihren Anfang nahmen.

Im Mittelpunkt steht ein vielseitiges Programm aus Opernarien und Ensembles, das die künstlerische Entwicklung der Sänger*innen hörbar macht. Unterschiedliche Stimmen, individuelle Wege und persönliche Interpretationen prägen diesen Abend.

Ein Konzert, das Erfahrungen bündelt, Perspektiven eröffnet und die nachhaltige Wirkung von DEBUT erlebbar macht.

Mit u.a.

Jihyun Cecilia Lee

Karolina Bengtsson

Lubov Karetnikov

Caterina Marchesini

Rahel Brede

Yaije Lee

Kudaibergen Abildin

Am Klavier begleiten:

Doriana Tchakarova

Gaiva Bandzinaite

Moderation: Clarry Bartha