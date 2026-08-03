DEBUT Wege, Stimmen, Zukunft

Ehemalige DEBUT-Preisträger*innen im Konzert: Wege, Stimmen, Zukunft
Ein Konzert zwischen Rückblick und Ausblick: Ehemalige DEBUT-Preisträger*innen kehren nach Weikersheim zurück – an den Ort, an dem viele ihrer internationalen Karrieren ihren Anfang nahmen.
Im Mittelpunkt steht ein vielseitiges Programm aus Opernarien und Ensembles, das die künstlerische Entwicklung der Sänger*innen hörbar macht. Unterschiedliche Stimmen, individuelle Wege und persönliche Interpretationen prägen diesen Abend.
Ein Konzert, das Erfahrungen bündelt, Perspektiven eröffnet und die nachhaltige Wirkung von DEBUT erlebbar macht.
Mit u.a.
Jihyun Cecilia Lee
Karolina Bengtsson
Lubov Karetnikov
Caterina Marchesini
Rahel Brede
Yaije Lee
Kudaibergen Abildin
Am Klavier begleiten:
Doriana Tchakarova
Gaiva Bandzinaite
Moderation: Clarry Bartha