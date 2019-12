Deckel drauf - Familienkomödie mit Biss

× Erweitern TudD / Walter Menzlaw Die Familie sinniert über den Familiensinn

Familie ist Vater, Mutter, Kind und dies wiederum Hort entspannter Atmosphäre. Das zumindest ist das Ideal. In der Komödie "Deckel drauf" des Projekttheater XXL entwickelt sich die Familie eher zu einer Kampfarena der Eitelkeiten und Streitereien. Die Stiefmutter bedient alle bösen Klischees. Der Vater erlaubt sich, neben Kind auch Kegel im Gepäck zu haben. Und natürlich wird mit Argusaugen beobachtet, dass das eine Kind ganz anders gedeiht, als das andere.

Als dann der Todes-Fall eintritt, scheint endlich Ruhe zu herrschen, für immer und ewig. Doch noch sitzt der Tote den Angehörigen ganz schön im Nacken. Es ist gar nicht so einfach, den Deckel drauf zu machen!

Geschrieben hat diese schwarze Komödie Barbara Schüßler. In der Inszenierung von Walter Menzlaw vom Chawwerusch-Theater Herxheim/Pfalz wird Familiengeschichte "wie das Leben so spielt"in skurrilen, witzigen Sequenzen erzählt.

Auf der Bühne stehen erfahrene Amateure gemeinsam mit Profis: vom Theater unter der Dauseck (TudD) Günter Hanauer, Deborah Hösch, Bernd Schlegel und Barbara Scheyda. Ausgebildete Schauspielerin ist Melina Schöfer, die nach ihrer Zeit an der Theaterakademie Mannheim u.a. am Alten Schauspielhaus Stuttgart in "Die Blechtrommel" zu sehen war. Als Moderator, Poetry-Slamer und Standup-Comedian hat sich Fabian Friedl in der Region einen Namen gemacht. Anne Brügel, die auch am Studiotheater Stuttgart wirkt, sorgt für das passende Bühnen-und Kostümbild.