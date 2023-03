Decolonize Choclate 2

Regie: Marie Elisa Scheidt (FSK 0)

Wie revolutioniert man die Schokoladenproduktion, um faire Arbeitsbedingungen und Wertschöpfung im Anbauland zu schaffen? Das Unternehmen fairafric möchte Schokolade in Ghana, einem der Ursprungsländer des Kakaos, zu fairen Bedingungen produzieren. Nach wie vor ist das eine Seltenheit bei der Schokoladenherstellung. Der Film berichtet vom Bau der ersten Bio-Schokoladenfabrik Westafrikas, den Hürden, die dieser mit sich brachte und den Erfolgen, die gefeiert wurden. Dabei geht die Dokumentation weit über Einblicke in die Schokoladenproduktion hinaus und thematisiert auch Bioanbau, Geschlechtergerechtigkeit, Kinderarbeit und welche kolonialen Strukturen bis heute in der Schokoladenproduktion vorherrschen.

Bei der Veranstaltung kann fair gehandelte Schokolade probiert werden.

