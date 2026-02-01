Dede Priest & Johnny Clark's Outlaws

Dede Priest, aufgewachsen in Texas, hat sich durch kontinuierliche Auftritte einen Namen gemacht.

Die stimmgewaltige Dame bewegt sich mit ihrer Gitarre und Geige zwischen authentischem Südstaatenblues, Rock und Folk und erinnert uns sowohl an Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton und Etta James, als auch an T-Bone Walker und Freddie King. Johnny Clark's Outlaws sind eine dreiköpfige, klassische Texas Blues Band aus den Niederlanden, tief verwurzelt in den amerikanischen Musiktraditionen. Die Modernität macht sich dabei an einem modifizierten Retro-Sound fest, der Grenzen sprengt.