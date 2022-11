Dee Tee Kah "Eine Landpartie"

Dieter Thomas Kuhn begibt sich mit seinem neuesten Programm auf Tour und überrascht mit neuem Country Look. Aber auch seine Songs präsentieren sich im Country-Gewand und sorgen so für eine gänzlich neue Erfahrung.

Überdimensionale Föhnwelle, schrille Outfits und das unverwechselbare Brusthaar-Toupet – das kann nur Dieter Thomas Kuhn sein. Dieses Erscheinungsbild gepaart mit der grandiosen Hits des Musikers, bringt die Massen zum Beben und füllt Deutschlands Konzerthallen wie von selbst.

Der Paradiesvogel schaffte es seit 1994 mit seiner knallvergnügten Art, aus dem anfänglichen Kult um seine Person eine wahre Bewegung zu machen. Die breite und generationenübergreifende Anhängerschaft zeichnet sich durch unverwechselbare Outfits im Flower Power Look aus. An einen Sommer ohne Dieter Thomas Kuhn, seine Band und den Covern beliebter Schlager wie „Über den Wolken“, „Es war Sommer“ oder „Griechischer Wein“ will niemand denken: Seine Konzerte sind meistens bereits nach wenigen Tagen ausverkauft. Nicht verwunderlich also, dass Deutschlands Schlagerkönig mit dem deutschen Schallplattenpreis und dem Echo ausgezeichnet wurde.

Eines ist klar: Das Phänomen Dieter Thomas Kuhn und Band muss man live gesehen haben. Schlager mit Ohrwurmcharakter zum Mitgrölen und beste Stimmung garantiert – seien auch Sie bei der bunten Party dabei und ergattern Sie jetzt eines der begehrten Tickets für sein Konzert!