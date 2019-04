Es ist schon eine Weile her, seitdem die Songs „Breakfast at Tiffany’s“, „Halo“ und „Josey“, sowie das Album „Home“ ihren weltweiten Erfolg feierten, doch die US- amerikanische Rockband Deep Blue Something entschloss sich 2016 für ein Comeback um eine weitere EP „Locust House“ aufzunehmen. Aus der EP wurde dann doch ein gesamtes Album und aus der anfänglichen Begeisterung nach ein paar gespielten Shows, entwickelte sich die große Sehnsucht, wieder auf Tour zu gehen.

Die zwischenzeitigen Tourneen, zahlreiche Fernseh- und Filmauftritte (u.a. „Top oft the Pops“) haben der Band sicherlich auch nicht geschadet, sondern eher im Gegenteil zu einer ganz neuen Generation von Fans verholfen. In einem Zeitraum von sechs Monaten in 2018 sind die Spotify Zuhörerzahlen von 200.000 auf über eine Million angestiegen und wachsen stetig weiter, derzeit liegen diese sogar bei 1.75 Millionen und mehr…

Im Mai 2019 tourt Deep Blue Something nach 20 Jahren wieder durch Europa und kommt auch für zwei Shows nach Deutschland.