Deep Floyd7

Hymnen aus der Hochkultur der Rockmusik.

Deep Floyd 7 verschmilzt die majestätische Kraft von Deep Purple mit der sphärischen Tiefe von Pink Floyd. Daraus entsteht ein musikalisches Edelmetall, ein funkelnder Klang-Schmuck voller Überraschungen und farbiger Nuancen.

Gespielt von preisgekrönten Spitzenmusikern aus der Schweiz, bieten die Konzerte eine Reise durch die Hochkultur des Rock – voller Emotion, Virtuosität und Leidenschaft.

Bis zu 3 Stunden Live-Magie, gefeiert vom Publikum und hochgelobt von der Presse.