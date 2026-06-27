Deep Floyd7

Tribute to Pink Floyd & Deep Purple

Burg Stettenfels Stettenfels 4, 74199 Untergruppenbach

Hymnen aus der Hochkultur der Rockmusik.

Deep Floyd 7 verschmilzt die majestätische Kraft von Deep Purple mit der sphärischen Tiefe von Pink Floyd. Daraus entsteht ein musikalisches Edelmetall, ein funkelnder Klang-Schmuck voller Überraschungen und farbiger Nuancen.

Gespielt von preisgekrönten Spitzenmusikern aus der Schweiz, bieten die Konzerte eine Reise durch die Hochkultur des Rock – voller Emotion, Virtuosität und Leidenschaft.

Bis zu 3 Stunden Live-Magie, gefeiert vom Publikum und hochgelobt von der Presse.

Info

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Burg Stettenfels Stettenfels 4, 74199 Untergruppenbach
Konzerte & Live-Musik
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