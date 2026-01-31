Deep Sky - In den Tiefen des Weltalls

Jenseits der Grenzen des Sonnensystems wartet das Universum auf Sie - der tiefe Himmel mit all seinen Sternen, Nebeln und Galaxien. In einer klaren Nacht lassen sich mit bloßen Augen rund 3000 Sterne am Himmelszelt erkennen.

Im Sommer und am winterlichen Sternenhimmel zieht sich das zart schimmernde Band der Milchstraße quer über den Himmel. Ein Streifzug durch unsere Heimatgalaxie ist dann besonders lohnend. Im Frühjahr und Herbst zeigt sich uns der Himmel von einer anderen Seite: Die Milchstraße bleibt zwar verborgen, doch haben wir dann freien Blick auf zahllose ferne Galaxien. Je nach Jahreszeit hält der Himmel die verschiedensten Deep-Sky-Objekte bereit. Lassen Sie sich von uns in die entlegensten Ecken unserer Milchstraße und noch weit darüber hinaus entführen, und begeben Sie sich mit unseren erfahrenen Beobachtern auf eine Reise in die Tiefen des Alls.

Neben einem informativen Vortrag bildet die praktische Beobachtung bei klarem Himmel einen wesentlichen Bestandteil dieser Veranstaltung.

Weitere Infos auf www.sternwarte.org/veranstaltungen/?id=7299820