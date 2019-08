Deerhoof (USA)

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Satomi Matsuzaki spielt Bass und singt. Greg Saunier spielt Schlagzeug. John Dieterich und Ed Rodriguez spielen Gitarre.

Aber wer sind Deerhoof wirklich? Wir haben nicht die geringste Ahnung! Pitchfork ging sogar so weit, Deerhoof als „die beste Band der Welt" zu bezeichnen. Von ihren bescheidenen Anfängen als obskurer San Francisco-Noise-Act wurden sie zu einer der einflussreichsten Bands der Indie-Musik mit ihrem ekstatischen und widerspenstigen Pop.

Pressezitate:

„The best band in the world.“ Pitchfork

„Deerhoof are amazing. They’re nuts, they’ll freak you out.“ Dave Grohl / Foo Fighters

„Deerhoof deserve far more recognition.“ Jonny Greenwood / Radiohead

