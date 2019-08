× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Das goldene Zeitalter des Down Under-Schrammel-Pop erlebt seine Wiederauferstehung mit The Stroppies aus Melbourne, der „europäischsten“ Stadt in Australien.

Energetischer, infektiöser Schrammel-Pop mit Jangle-Gitarren, der sich mal im Stile der Feelies an einem Chord abarbeitet, mal im DIY-Look mit verzuckerter Oberfläche für Schmacht sorgt, aber auch ungewöhnliche Figuren vollführt. Die 2016 an einem Küchentisch gegründete Band wartet mit zweigeschlechtlichem abwechselnden und gemeinsamen Gesang auf und erinnert dabei genauso mal an die frühe Flying Nun-Schule wie an barocken Indie-Jangle-Pop britischer Einfärbung. Ein in seiner Zeitlosigkeit faszinierender Musik-Jungbrunnen mit herrlich verwehenden Gesangs-Melodiebögen, ungewöhnlichen Ideen und liebenswertem Ethos.

