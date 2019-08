Teen (USA)

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Teen kamen zu Beginn des Jahrzehnts zusammen, aber ihre Mitglieder kennen sich bereits ihr ganzes Leben.

Teeny, Lizzie und Katherine Lieberson sind Schwestern. Teeny gründete Teen 2010, während einer Pause einer Tournee der großartigen Band „Here We Go Magic“. Nach ihrer selbst aufgenommenen Veröffentlichung „Little Doods“ im Jahr 2011 lud sie ihre Schwestern ein, sich dem Projekt anzuschließen und verwandelte Teen in eine komplette Band. Wenn Teens 2016er Album „Love Yes" eine nahezu berstende, harmonische Synthiepop-These über das Umarmen von Liebe war, dann ist die Fortsetzung, das noch fröhlichere und melodischere „Good Fruit", das Gegenteil, ein Blick darauf, was nach dem Verblassen der Liebe passiert . Die Lieberson-Schwestern haben mit ihrem vierten Album eine dynamische, fetzige Version des oft ausgetretenen Trennungsalbum-Pfads geschaffen. Wie bei früheren Veröffentlichungen gibt es häufig Meditationen über Tod, Kapitalismus und Weiblichkeit. Nach der Heiterkeit, Laura Gibson, Shonen Knife, Stonefield und Velvet Two Stripes freuen wir uns mit Teen über die nächste all-female Band in der Manufaktur in diesem Jahr.

