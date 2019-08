Tanz auf fremdem Terrain - Willkommen in Schorndorf

An diesem Abend dreht sich alles um das Thema Kultur und Integration.

Zur Eröffnung um 17.30 Uhr möchten wir ein großformatiges Banner enthüllen, mit der Aufforderung sich klar gegen Fremdenhass und rechte Gesinnung zu positionieren. Mit dem französischen Choreograf und Filmemacher Grégory Darcy bekommen die Teilnehmer des Tanzworkshops "Tanz auf fremdem Terrain " einen Einblick in unterschiedliche Kulturen. Danach zeigen wir seinen Film „Menschen“ in unserem Kino, der in vielen Festivals und internationalen Museen gezeigt wurde. Anschließend laden wir alle Gäste zur Podiumsdiskussion ein. Das Thema wird „ Kultur und Integration in Schorndorf“ sein.

17.30 Uhr: ERÖFFNUNG

Als Ausdruck politischer Haltung und gesellschaftlicher Teilhabe möchten wir ein großformatiges Banner enthüllen, mit der Aufforderung sich klar gegen Fremdenhass und rechte Gesinnung zu positionieren, und sich mit der Manufaktur beim Wunsch nach einer Gesellschaft der Pluralität und Offenheit zu solidarisieren. Das Banner bleibt als Statement über mehrere Monate im Außenbereich der Manufaktur hängen. Wir heißen die Mitmenschen der Stadt Schorndorf und alle Besucher der Manufaktur willkommen, sich mit dem Banner gegen Hass und Hetze zu identifizieren und klar Stellung für Demokratie und Vielfalt zu beziehen.Wir sehen die Aktion als Gelegenheit, gemeinsam und geschlossen Haltung zu zeigen. Wir hoffen, dass unser Banner in persönlichen Gesprächen, aber auch auf den Social Media Kanälen auf viel Sympathie und Zuspruch stoßen wird. Wir rufen dazu auf, der meinungslosen und inhaltsleeren hate speech nicht das Spielfeld zu überlassen, sondern dieser die rote Karte zu zeigen. Es geht darum Gesicht zu zeigen, sich zu artikulieren, in Aktion zu treten, den Meinungsaustausch zu fördern. Make Love Speak!

18 Uhr: TANZWORKSHOP „Tanz auf fremdem Terrain“ im Saal (Um Anmeldung wird gebeten!)

Beim Workshop „Tanz auf fremdem Terrain », geleitet von Grégory Darcy, wird zu Livemusik miteinander getanzt. Die großen und kleinen Teilnehmer lernen Tänze in einfachen kurzen Schrittkombinationen aus verschiedenen Kulturen kennen. Der französische Choreograph vermittelt syrische, französische und afrikanische Tänze bis hin zum schwäbischen Volkstanz und indische Bollywood Tanz. Weitere Tänze aus anderen Ländern sind herzlich willkommen. Das Ziel: sich gegenseitig Tanzschritte zu zeigen und voneinander zu lernen. Am Ende entsteht eine kurze Choreographie. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bitte bequeme Kleidung mitbringen.

Bitte unter 07181/61166 oder info@club-manufaktur.de anmelden

Kosten: Workshop: 5€ | Ermäßigt (Mitglieder, Schüler und Studenten, Geflüchtete): Kostenlos

20.00 Uhr: FILM: „MENSCHEN“ im Kino

„Menschen“ das ist ein Filmprojekt von Grégory Darcy, französischer Filmemacher, das sich zwischen den Genres Dokumentar- und Kunstfilm bewegt und mit dem Thema Asyl. Flüchtlinge sind seine Interviewpartner und stehen außerdem als Schauspieler und Künstler vor der Kamera. „Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind keine Menschen mehr“, sagt einer. Dies zu ändern, dafür tritt der Film ein. Die Musik zum Film schrieb die ECHO-Jazz Preisträgerin Johanna Borchert.

Kosten: 8€ | Ermäßigt: 6,50€ | Geflüchtete haben freien Eintritt

21.15 Uhr: PODIUMSDISKUSSION im Kino

Direkt im Anschluss findet zum Thema „Kultur und Integration in Schorndorf“ die Podiumsdiskussion mit Gästen der Stadt, Geflüchteten, Herrn Kiesewalter vom Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis und Grégory Darcy statt.