Crustpunk-Legends from Portland

Meine Damen und Herren, sie kommen, die Anarchopunklegenden aus Portland, die Nietenkaiser aus dem Bilderbuch, die wohl beste Streetpunkcombo der 90er, fuckin Defiance zerfetzen das Immerhin. There ain't no futur and there ain't no hope. Unofficial Skate-n-Rock Warmup-Party. Samstag dann 10. Skate 'n' Rock ConFest mit Knochenfabrik in Nordheim am Main. Knallerwochendende. Könnt ihr euren Enkeln noch von erzählen.