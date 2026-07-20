Dein eigenes Story-Game entwickeln

Weeks of Play: Fünftägiger Workshop für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren mit Chris Binder

Lass das Linden-Museum zur Kulisse deines eigenen Story-Games werden, bei dem man selbst entscheiden kann, wie es weitergeht! Gestalte Hintergründe, Bilder für Charaktere und Objekte und nutze Sounds, um deine Welt zum Leben zu erwecken. Das Tool kannst du auch nach dem Workshop ohne Kosten oder Registrierung weiterverwenden.

Während der Workshop-Tage ist für Getränke, Snacks und ein Mittagessen gesorgt.

Du benötigst kein eigenes Gerät oder Programmierkenntnisse.