Dein ist mein ganzes Herz / Liebeslieder und ein bisschen Tanzmusik

In „Dein ist mein ganzes Herz“ geht es um das ganz Große. Nämlich um die wahre und unglaubliche Geschichte einer Liebe. Dazu gibt es Gesang und Spiel und Tanz – eben alles, was zu so einer großen Geschichte dazugehört. Ein brandneues Programm von Heiner Kondschak unter der Mitwirkung von Hanna Herrlich.

Einlass ab 19:30 Uhr

Zurzeit benötigen wir keinen 3G-Nachweis, nehmen aber die Kontaktdaten auf, per Luca-App oder handschriftlich. Bitte beachten Sie nach wie vor die Hygieneregeln (Abstandsgebot, Maskenpflicht, Handhygiene).