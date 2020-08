In diesem fast komplett neuen Liederprogramm erzählt Heiner Kondschak mit Hanna Herrlich in zwanzig Liedern die Geschichte ihrer einzigartigen wahren Liebe: über ihre erste Nacht, den Morgen danach, wer wen verführt, den ersten Urlaub am Strand, um Trennung, das glückliche Wiederfinden und den Umgang mit dem Altwerden.