Dein ist mein ganzes Herz UA

Liebeslieder und ein bisschen Tanzmusik von Heiner Kondschak // Tonne-Gastspiel

In diesem fast komplett neuen Liederprogramm erzählt Heiner Kondschak mit Eva Kilian in zwanzig Liedern die Geschichte ihrer einzigartigen wahren Liebe: über ihre erste Nacht, den Morgen danach, wer wen verführt, den ersten Urlaub am Strand, um Trennung, das glückliche Wiederfinden und den Umgang mit dem Altwerden.

Mit Eva Kilian, Heiner Kondschak

Dauer: ca. 1 Std. 45 min, keine Pause