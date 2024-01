Mittwoch, 7.2.2024

Fremont

Regie: Babak Jalali, USA 2023, 91 Min.

Die 20-jährige Donya, eine afghanische Übersetzerin, die früher für die US-Regierung gearbeitet hat, kann kaum schlafen. Sie lebt allein im kalifornischen Fremont in einem Gebäude mit anderen afghanischen Einwanderern und isst oft allein im Restaurant und schaut Seifenopern. Ihre Routine ändert sich, als sie in ihrem Job in einer Glückskeksfabrik zur Wahrsagerin befördert wird. Während ihre Wahrsagungen von Fremden in der ganzen Bucht gelesen werden, treibt Donyas Sehnsucht sie dazu, eine Botschaft in die Welt hinauszuschicken, ohne zu wissen, wohin das führen wird. Ein Film wie aus Jim Jarmuschs Feder.