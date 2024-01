Lesung „Comic Auerhaus“

Bov Bjerg liest aus seinem Roman und moderiert wird der Abend von Jakob Hoffmann.

Sechs Freunde, ein Versprechen: Ihr Leben soll nicht in Ordnern mit der Aufschrift Birth-School-Work-Death abgeheftet werden. Deshalb ziehen sie gemeinsam ins Auerhaus. Eine Schüler-WG auf dem Dorf — unerhört. Aber sie wollen nicht nur ihr Leben retten, sondern vor allem das ihres besten Freundes Frieder. Denn der ist sich nicht so sicher, warum er überhaupt leben soll.

Bov Bjergs Geschichte hat Hunderttausende begeistert — nun erscheint endlich die Graphic Novel über Frieder und seine Freunde. Janne Marie Dauers Adaption ist so abwechslungsreich wie überraschend, und ihre Bilder haben dieselbe schnoddrige Herzlichkeit wie Bov Bjergs Roman. »Wir sollten alle im Auerhaus wohnen«, hat David Wagner gesagt. Diese Graphic Novel macht das nun beinahe tatsächlich möglich.