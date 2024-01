Am 17. Februar 2024 bringen wir die EWS Arena zusammen mit euch so richtig zum kochen!

Tanze und feiere mit uns zusammen zu dem besten was Techno, Trance und Hardcore zu bieten hat, und das direkt vor deiner Haustüre! Wir bieten dir eine Nacht in der du sicher keine Kompromisse eingehen musst. Egal ob harte Sounds, kühle Drinks genießen an einer unserer Bars, leckerem Essen an den Foodtrucks oder einfach nur relaxen in unserer gemütlichen Chillout-Area, wir lassen keine Wünsche offen!