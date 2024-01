Plausch im Museum mit der Christbaumständersammlerin Heidi Schwarz

Im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtsausstellung steht der gesamte Christbaum, von der Spitze bis zum Fuß. Unzählige Objekte aus der privaten Sammlung von Roland Schramm aus Gingen an der Fils führen die Vielfalt des Weihnachtsbaumschmucks vor Augen und erzählen von seinem Wandel im Laufe der Zeit. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem Fuß des Weihnachtsbaums, nämlich dem Christbaumständer. Anhand zahlreicher Leihgaben aus dem seit 2019 bestehenden Christbaumständermuseum in Lienzingen bei Mühlacker, lässt sich die originelle Bandbreite dieses basalen Festrequisits nachvollziehen. Zusammengetragen hat die Sammlung Heidi Schwarz aus Mannheim und umfasst über 1.200 Einzelstücke, woraus ein kleiner Teil in der Ausstellung zu sehen ist.

An diesem Nachmittag besteht die Möglichkeit, mit Frau Schwarz ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich. Es gilt der Museumseintritt.