Über-ich und du

Regie: Benjamin Heisenberg, A/D/CH 2014, 94 Min.

+++anschließend Publikumsgespräch+++

+++Kooperation mit MuSeele+++

Das Leben von Nick ist auf die schiefe Bahn geraten, nachdem er sich bei den falschen Leuten Geld lieh. Auf seiner Flucht landet Nick zufällig in der Villa des Star-Psychologen Curt Ledig. Dieser befasst sich mit einem dunklen Kapitel seiner Vergangenheit – seiner Rolle als Wissenschaftler im Dritten Reich. Aber auch in der Analyse seines "Betreuers" erkennt der Psychologe ein interessantes Projekt. Nick hingegen vermutet in der Bibliothek seines "Arbeitgebers" einen Ausweg aus seinen finanziellen Nöten. „Sublimer Witz und brachialer Humor, intellektuelle Scherze und triviale Gags, verschmelzen zu etwas Einzigartigem.“ filmstarts