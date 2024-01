Für gewöhnlich finden die Meisterkonzerte in der Göppinger Stadthalle statt. Doch im Jubiläumsjahr überrascht der Kulturkreis mit einem Ausflug in die benachbarte Oberhofenkirche. Warum? Weil sie einen akustisch idealen, dazu stimmungsvollen Rahmen für das Konzert „Where All Roses Go“ mit dem Londoner Vokalquintett Apollo5 bietet. Das ausdrucksstarke junge Ensemble aus dem Stall der berühmten Formation Voces8 hat in den letzten Jahren viel Anerkennung und noch mehr Freunde gewonnen – mit fünf perfekt harmonierenden Stimmen, die in lupenreiner Intonation und schlafwandlerischer Stilsicherheit durch 500 Jahre Vokalmusik navigieren. Göttlich!