Die „Methode“ erweist sich als effektiv. Auch die junge Biologin Mia Holl war eine Befürworterin dieser „Methode“ – bis ihr Bruder mit Hilfe eines DNA-Tests des Mordes überführt wurde und sich im Gefängnis umgebracht hat. Mia, die an seine Unschuld glaubt, wird aus der Bahn geworfen, reicht die geforderten Schlaf- und Ernährungsberichte nicht mehr ein, raucht gar eine Zigarette … und gerät ins Visier der Justiz. Sie wird zum Spielball eines Schauprozesses, der die Nation in Atem hält. Ihr wichtigster Gegner ist ein Journalist, dessen Buch „Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation“ ein Schlüsselwerk des herrschenden Systems ist ... Die Autorin und Juristin Juli Zeh entwirft in „Corpus Delicti“ das dystopische Bild eines totalitären Staates, der alle und alles kontrolliert und in dem unser Körper als Beweismittel für oder gegen uns verwendet werden kann. Ihr Roman ist seit 2021/2022 Abiturthema in Baden-Württemberg