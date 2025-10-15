Dein Recht auf Zukunft - Vortrag von Mamadou Mbodji

Mamadou Mbodji ist Vizepräsident der Organisation die NaturFreunde Internationale und Präsident der afrikanischen NaturFreunde. Er kommt nach Göppingen und hält einen Vortrag.

Junge Menschen haben das Recht auf eine Zukunft in einer gesunden Umwelt. Das ist schon lange klar. Die Vereinten Nationen (UN) sagen: „Alle Menschen sollen das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt haben.“ Auch das Bundesverfassungsgericht hat 2021 auch so entschieden.

Mamadou Mbodji ist Vizepräsident der Organisation die NaturFreunde Internationale und Präsident der afrikanischen NaturFreunde. Er kommt nach Göppingen und hält einen Vortrag. Er spricht über ökologische Kinderrechte und die Auswirkungen der Klimakrise auf junge Menschen und globale Gerechtigkeit. Er zeigt mit vielen Beispielen, wie junge Menschen sich für Klima, Umwelt und Gerechtigkeit einsetzen können. Er möchte alle motivieren, aktiv zu werden – für eine gute Zukunft … dafür!

Die Trommelgruppe der Albert-Schweitzer-Schule Göppingen wird die Veranstaltung begleiten.