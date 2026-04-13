Dein Zimmer in der Villa Kunterbunt

Am Vormittag bauen wir ein Miniatur-Puppenzimmer aus allerlei recyclebaren Materialien wie Schuhkartons, Pappe, Perlen, Tuben und Figuren.
Info
Stadtmuseum Fellbach Hintere Straße 26, 70734 Fellbach
Kinder & Familie
Europäischer Kultursommer
bis
Stadtmuseum Fellbach Hintere Straße 26, 70734 Fellbach
Am Vormittag bauen wir ein Miniatur-Puppenzimmer aus allerlei recyclebaren Materialien wie Schuhkartons, Pappe, Perlen, Tuben und Figuren.
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