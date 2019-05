Deine Freunde

Der Sommer 2019 wird laut, denn DEINE FREUNDE laden zu “Kindsköpfe im Park” - der großen Open Air Show für die ganze Familie.

In Stuttgart zeigen die drei Hamburger am 15. Juni in der Spardawelt Freilichtbühne Killesberg das Beste aus ihren vier Studioalben – live, unter freiem Himmel und vollgepackt mit guter Laune und wummernden Bässen!

DEINE FREUNDE leben in einem steinernen Turm hinter den sieben Bergen, essen von einem Tisch, der sich selber deckt und bedienen sich zum Dessert gern an den Eigentums-Lebkuchenhäusern der Nachbarschaft. Alles Märchen? Nein! „Keine Märchen“ – so heißt das vierte Studioalbum von Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck, der coolsten Kinderband der Welt.

Wer die drei einmal live gesehen hat, der weiß, wofür DEINE FREUNDE stehen: ausgeklügelte Bühnenshows, wummernde Bässe, knallharte Popmelodien und Texte auf Augenhöhe. Nach fast 100 Konzerten ist es an der Zeit für frischen Wind. Natürlich geht es auch auf Album Nummer vier um die wichtigsten Fragen des Familienlebens: Wie sehr ist der Nachwuchs in letzter Zeit gewachsen?

Die Band trennt sich mit „Keine Märchen“ endgültig vom Dogma des Wortes Kindermusik und entwickelt ihren eigenen Stil – kompromisslos und bunt. „Eigentlich wussten wir nie so genau, was Kindermusik darf und was nicht. Das war immer egal – wenn das Publikum uns und unseren Humor versteht, machen wir doch alles richtig.“

Diese Einstellung spiegelt sich auch in den neuen Songs wider. „Nix passiert“ etwa erinnert an Depeche Mode, „Ohne mein Brudi“ ist pure Straße jenseits von Stützrädern und Autoteppich und „Mecker“ eine Ode an alle Schulhof-Storyteller. Der Titeltrack „Keine Märchen“ stellt sich als Friedenshymne gegen grimmsche Brutalität, in „Nur noch fünf Minuten“ gibt es eine flehende Popklatsche für die ganz Eiligen und „Mein lieber Freund“ entlarvt einen der hilflosesten Elternsprüche: „Ich zähl bis Drei! Eins, zwei, zweieinhalb, zweidreiviertel...“

Am Ende gibt es dann aber doch noch eine waschechte Liebeserklärung ohne doppelten Boden an die jungen Zuhörer. „Unsere Fans“ macht auf sympathische Weise einmal mehr deutlich, dass diese drei Jungs aus eigener Sicht den „allerbesten Job der Erde“ haben. Und mit dieser Überzeugung im Gepäck sorgen sie am Ende ihres vierten Albums auch ohne Märchen für ein Happy End.

In der Spardawelt Freilichtbühne Killesberg warten ein exklusiver Bereich nur für Kinder und jede Menge Highlights und Überraschungen auf große und kleine Gäste.

Die Sommerferien können kommen!