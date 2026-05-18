Ihr braucht einen kleinen Lichtblick, bevor es wieder so richtig kalt, grau und ungemütlich wird? DEINE FREUNDE haben da was: 2026 gibt es mehr. Mehr Konzerte, mehr Sonne, mehr neue Songs. Genau so wie es sich gehört, wird es nach dem Winter in der Halle einen Sommer an der frischen Luft geben, damit ihr euren Vitamin D und euren Vitamin DF Speicher ordentlich vollknallen könnt. Also macht euch bereit für "Kindsköpfe im Park 2026" mit DEINE FREUNDE – es wird garantiert wieder heiß heiß heiß!🔥🔥🔥