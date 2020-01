Deine Freunde

Neues Album, neue Tour, alles neu! Die coolste Kinderband der Welt war erneut fleißig und veröffentlicht Ende November ihr mittlerweile fünftes Studioalbum „Helikopter“, diesmal über ihr eigenes Label „Sturmfreie Bude“. Anfang Februar 2020 startet dann die dazugehörige „Helikopter Tour“ durch die Clubs und Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bitte bringen Sie Ihre Sitze nun in eine aufrechte Position, am besten stehen Sie gleich ganz auf, denn in diesem Helikopter wird getanzt. Abflug!