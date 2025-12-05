Die coolste Kinderband der Welt gastiert am 5. Dezember in der Stuttgarter Porsche Arena.

DEINE FREUNDE tun auch 2025 wieder das, was sie lieben: Konzerte spielen, gemeinsam mit ihrem Publikum unvergessliche Momente schaffen und abgehen wie Schmidts Katze, Hund und Goldfisch zusammen.

Unter dem Motto "Alle in die Halle" läuten DEINE FREUNDE singend und tanzend das Jahresende ein und feiern mit allen, die 2024 keine Karten bekommen haben, wiederkommen wollen oder Band gerade erst entdeckt haben.