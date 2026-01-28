"Deine Reise - Stationen des Lebens"

Die außergewöhnliche Reise mit der Sängerin und Songwriterin Sylvia Baumann durch das Kloster Bronnbach führt zu vier Stationen.

Beginnend am Eingang zum gotischen Kreuzgang, weiterführend in die Klosterkirche, mit einem kurzen Stopp im Kapitelsaal, weiter in die Neue Galerie und zum Abschluss in die Vinothek.

Jede Station steht für einen Abschnitt des Lebens: Aufbruch, Zweifel, Begegnung und Ernte. Musik, Texte und Lichtinszenierungen laden ein zum Innehalten, Nachspüren und Neu-Denken. Zwischen den Stationen genießen die Teilnehmer ausgewählte Weine und kleine Snacks. An allen Stationen gibt es Kurzkonzerte, entweder Gospels, sanfte Balladen, geistliche Songs oder bewegende Popsongs.

Tickets unter Telefon 09342 / 935202020 oder info@kloster-bronnbach.de