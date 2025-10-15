Deine Stimme für den Osten

Zur 50. Ausgabe haben sich Jeschi und Klaus etwas Besonderes ausgedacht. Gitarrist Frank Wekenmann wird die beiden auf der Bühne verstärken, und außerdem wird es noch die eine oder andere kleine Überraschung geben.

Mit Klassikern aus 60 Jahren Rock und Pop haben Sängerin und Chorleiterin Jeschi Paul und Pianist Klaus Rother ein riesiges Repertoire an Liedern. Und beide bringen die nötige Erfahrung mit, um eine bunte Truppe aus Sangeswilligen unterschiedlicher musikalischer Geschmäcker und gesanglicher Niveaus zusammenzubringen. Einfach kommen, mitsingen, mitfreuen – und natürlich darf man sich auch spezielle Titel auf den nächsten Termin wünschen. Wir freuen uns auf viele schöne Singabende im Lab!

Special guest: Frank Wekenmann — Gitarre