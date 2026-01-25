Deine Stimme für den Osten

Raus aus dem Badezimmer und rein ins Lab! Wer bisher vorzugsweise unter der Dusche gesungen hat, kann einmal im Monat in Stuttgarts ältestem Live-Musik-Club seine Stimme erschallen lassen. Und natürlich dürfen auch alle anderen Sängerinnen und Sänger mittun, ob chorerprobt oder stimmlich schon länger eingerostet. Singen, vor allem in Gemeinschaft, ist ein rezeptfreies Antidepressivum mit ausschließlich positiven Nebenwirkungen!

Mit Klassikern aus 60 Jahren Rock und Pop haben Sängerin und Chorleiterin Jeschi Paul und Pianist Klaus Rother ein riesiges Repertoire an Liedern. Und beide bringen die nötige Erfahrung mit, um eine bunte Truppe aus Sangeswilligen unterschiedlicher musikalischer Geschmäcker und gesanglicher Niveaus zusammenzubringen. Einfach kommen, mitsingen, mitfreuen – und natürlich darf man sich auch spezielle Titel auf den nächsten Termin wünschen. Wir freuen uns auf viele schöne Singabende im Lab!