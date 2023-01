Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Bestimmungen.

Hurra! Endlich geht es weiter mit der Wednesday Night Big Band der IG Jazz, an neuem Ort und mit frischer Energie. Das Lab hat schon in früheren Jahren Big-Band-Festivals und -Reihen veranstaltet, und wir freuen uns umso mehr, dass die IG Jazz in Zukunft mit ihrer Wednesday Night Big Band in der Wagenburgstraße 147 zuhause ist!

Nach dem furiosen, ausverkauften Auftaktkonzert im Rahmen des Jubiläumsprogramms zum 50. Lab-Geburtstag geht es in 2023 weiter mit vier Terminen.

Die Wednesday Night Big Band setzt sich generationsübergreifend aus Musiker*innen der Stuttgarter Szene zusammen. Dieses Ensemble steht für exzellenten Big-Band-Jazz in Stuttgart. An mehreren Mittwochabenden im Jahr werden im Laboratorium in Zukunft Konzerte mit speziellen Programmschwerpunkten stattfinden. Immer wieder sollen dabei auch Arrangeure und Komponisten die Möglichkeit bekommen, eigene Werke zu präsentieren.

Saxofon: Magnus Mehl, Andreas Francke, Andi Maile, Lukas Wögler, Christoph Beck

Posaune: Eberhard Budziat, Uli Röser, Samuel Restle, Fabian Beck

Trompete: Jens Müller, Ralf Hesse, Sepp Herzog, Gerhardt Mornhinweg

Rhythmusgruppe: Christoph Heckeler, Karo Höfler, Ferenc Mehl

Künstlerische Leitung: Magnus Mehl

Veranstalter: IG Jazz Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Laboratorium e.V.