Dede Priest & Johnny Clark’s Outlaws

Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Bestimmungen.

Die stimmgewaltige Texanerin mit dem für Blues eher ungewöhnlichen Instrument Geige erinnert mit ihrem Mix aus Südstaatenblues und Elementen aus Rock, Funk und Folk an ihre Vorbilder Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton und Etta James, T-Bone Walker und Freddie King.

Begleitet wird Dede von Johnny Clark’s Outlaws, einer klassischen Texas-Blues-Band mit einem ganz eigenen Retrosound. Zusammen schaffen Dede und die Outlaws eine elektrisierende Atmosphäre, in der Blues auf Folk, Country, Funk, Rock und sogar Punk trifft und so ein ganz eigener Cross-Over-Blues entsteht.

“If you are a sucker for energy driven Rock, Blues, Indie Rock, a dash of Funk and Country fronted by a Texan woman who has a mesmerizing and haunting voice, have I got a band for you … This is a match truly made in music heaven ... Their songs reek of originality in both lyrics and musical attack ... This band is simply amazing ... The energy they deliver with just four musicians is beyond what words can describe."

(Blues Blast Magazine, USA)

Dede Priest – Gesang, Gitarre, Geige

Johnny Clark – Gesang, Gitarre

Ray Oostenrijk – Bass

Leon Toonen – Schlagzeug