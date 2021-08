Dominik Busch entwirft in seinem virtuos komponierten Stück ein Panorama unserer zerbrechlichen Wirklichkeit:

Wo ist Dein Platz in der Welt, wenn Du Dich in einer existenziellen Situation plötzlich entscheiden musst, was Du tust. Wie entscheidest Du Dich und wie kannst Du mit der Entscheidung anschließend leben?

Da bedrängen drei Kleinkriminelle jemanden, bis dieser in Panik vor einen Bus läuft. Da lässt ein Vater seine Frau und seine Kinder bei einem Bergunglück im Stich. Eine Tochter erfährt kurz vor ihrer Hochzeit, dass sie nicht das Kind ihrer Eltern ist. Ein CEO-Mitarbeiter kehrt aus Afrika zurück und muss damit leben, dass er sich lebensgefährlich infiziert hat. Eine traumatisierte Taxifahrerin bekommt beim Autofahren Panikattacken und bittet ihre Kunden um Hilfe. »Deinen Platz in der Welt«– das sind Szenen eines Großstadtreigens, Short-Cuts, in dem die Lebensschicksale nach und nach zusammenkommen. Dominik Busch ist einer der wichtigsten Nachwuchsdramatiker; geboren 1979 in Sarnen (CH), aufgewachsen in Luzern. »Das Gelübde« von Dominik Busch zählt zu den drei Gewinnerstücken des Autorenwettbewerbs der Autorentheatertage 2016 am Deutschen Theater Berlin. Sein Hörspiel »Unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen« wurde nominiert für den Hörspielpreis der Kriegsblinden 2017 und den Prix Italia 2018.

Rechte: Suhrkamp Verlag AG

Dauer: 125 Minuten (Pausen: 1)