Deitsch! Traditionelle Tanzmusik aus Deutschland

Deitsch entstaubt die oft als bieder belächelte deutsche Folkmusik und spielt sie frisch und unverkrampft, mit viel Weltoffenheit, zeitlos und zeitgemäß in einem europäischen Kontext.

Schließlich gibt es in ganz Europa bei traditioneller Musik ähnliche Rhythmen, Tänze und v.a. Instrumente, wie den Dudelsack. Sie interpretieren Volkslieder und Gedichtvertonungen mit so universellen Themen wie dem Jahreszyklus, Liebe, Geburt und Tod. Und wie klingt das? Irgendwie nach Skandinavien und den Alpen, nach Frankreich, Irland und Polen – aber immer unverwechselbar und eigenständig. Gudrun Walther singt die alten Lieder liebevoll und ohne Pathos mit klarer, einprägsamer Stimme: 250 Jahre alte, fast vergessene deutsche Volksmusik am europäischen Klangpuls der Zeit, für die der Gewölbekeller in Hohebach den besten Rahmen bietet.

Konzert #9

Ensemble Deitsch

Gudrun Walther Gesang, Geige, Bratsche, Knopfakkordeon / Barbara Hintermeier Geige, Bratsche, Gesang / Steffen Gabriel Flöte, Schäferpfeife, Gesang / Jürgen Treyz Gitarren, Gesang