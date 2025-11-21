Die vier Vollblut-Musiker erwecken Instrumentalstücke aus alten Notenhandschriften (verfasst zwischen 1750 und 1870) zu neuem Leben.
Trad Folk - made in Germany
Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige
