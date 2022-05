Dekan Josef Schäffauer

Beim Vortrag wird der Bogen gespannt vom Einwanderer Hanß Schefhauer (geboren circa 1620 in Tirol) bis zum Unterkochener Josef Schäffauer, der 1935 zum Priester geweiht wurde.

An diesem Abend werden uralte Dokumente aus der Zeit nach dem 30jährigen Krieg wieder lebendig, die über das damalige Leben und die Vorfahren der Unterkochener Schäffauer erzählen. Nach dem Blick in die vergangenen Jahrhunderte geht es um Josef Schäffauer. Alte Fotos seiner Primizfeier werden gezeigt. Das dramatische Kriegsende erlebte er als Kaplan in Horb am Neckar. Nach dem Krieg kümmerte er sich besonders um die Horber Ministranten und Fußballer, von denen es einige Anekdoten zu erzählen gibt.