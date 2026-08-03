Dekorateurin für Raum und Zeit oder: ChromNickelStahlPoesie. Ein Wortprogramm für Gertrude Reum zum Hundertsten

Eine Produktion der Akademie für gesprochenes Wort Stuttgart.

Gertrude Reums Skulpturen und Reliefs beeindrucken durch ihre schiere Intensität. Ob Zellstoff, Messing oder Edelstahl: die Arbeiten der Künstlerin zeugen von handwerklicher Hingabe und hoher Inspiration. Den Leitmotiven der Künstlerin – Metall, Schwerkraft, Bewegung und Beziehung – geht das Sprechensemble der Akademie für gesprochenes Wort nach, ebenfalls mit Leidenschaft. Und wendet dabei seine eigenen Methoden an, z.B. die Walzertaktsprache, bohrende Fragen ("Wie poetisch ist Chromnickelstahl?") oder das gesellschaftliche "Wechselspiel vom Großen Ich und Großen Wir". Wohin zielt das Dasein und wenn ja: welche Rolle spielt die Schönheit dabei? Mit Texten von J.W. v. Goethe, Helmut Heißenbüttel, Timo Brunke, Virgina Wolf, Yoko Tawada, Monika Rinck u.v.a.

Es sprechen und singen: Sandra Hartmann, Jule Hölzgen und Orlando Schenk

Percussion und darüber hinaus: Daniel Kartmann

Textbuch und Regie: Timo Brunke mit Orlando Schenk

Eintritt frei, begrenzte Platzzahl. Anmeldung ausschließlich per Anmeldeformular unter www.kunstkultur.wuerth.com