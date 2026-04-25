Mit »Delay the Sadness« präsentiert Sharon Eyal, eine der bedeutendsten Choreografinnen unserer Zeit, die neueste Kreation für ihre Tanzkompanie »S-E-D«.

Dieser sensationelle, magnetische Abend handelt von Verlust, Trauer und Liebe, von Reinheit und Erinnerung. »Delay the Sadness« ist persönlich und tiefgründig.

»›Delay the Sadness‹ ist eine Einladung zu fühlen, zu teilen und sich zu verbinden. Traurig und glücklich zu sein. Und vor allem zu sein. Einfach.« Sharon Eyal

Der Soundtrack von Josef Laimon ist lebhaft und intim, traurig und fröhlich zugleich und untermalt die einprägsame, kraftvolle Atmosphäre. Josef Laimon komponierte bereits für Sharon Eyals Produktion »ima« (2024).