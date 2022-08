Delia Owens: "Der Gesang der Flusskrebse"

Es geht in dieser Reihe um familiäre Beziehungen, doch in diesem Roman erzählt Delia Owens die Geschichte eines einsamen Kindes, das ohne Familie, ganz auf sich allein gestellt, lernen muss zu überleben. Schon als Sechsjährige wird sie von ihrer Mutter verlassen und wächst nach und nach auch ohne ihre Geschwister und den Vater heran. Dennoch geht sie ihren Weg, den sie durch ihre enge Verbindung zur Natur findet. Sie nimmt die Tiere als ihre Freunde an, weil niemand anders da ist, mit dem sie reden könnte. Immer wieder meldet sich die Sehnsucht, ihre Erfahrungen mit jemandem zu teilen. Und diese Sehnsucht mündet letztendlich in einer Katastrophe.