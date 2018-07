Delighted - begeistert.

Begeistert von einem Open-Air-Festival, bei welchem man einfach eine gute Zeit haben kann.

Begeistert von der Idee, Jugendlichen etwas mitzugeben.

Begeistert davon, in diesen Tagen Gott zu begegnen und zusammen christlichen Glauben zu leben. Begeistert erleben, wie Musik verbinden kann.

Begeistert davon, diese Tage mit DIR zu verbringen.

Deshalb veranstaltet das Evang. Jugendwerk Gochsen von 14. bis 16. September 2018 das Open-Air-Festival „delighted“ auf der Kocherwiese beim Wehr in Gochsen. Jeder der Lust hat, einmal wieder so richtig Spaß zu haben, abzurocken oder einfach nur Zeit mit Freunden zu verbringen, ist herzlich willkommen. Es wird eine geniale Zeit mit tollen Bands wie z.B. Normal ist anders, Lichtfabrik, Fil da elephant und vielen, vielen mehr. Gemeinsam mit über 10 verschiedenen Bands werden wir drei Tage so richtig feiern. Aber auch Zeit zum Herunterkommen, Gott besser kennenlernen, reden mit Freunden oder Zeit für Sportliches wird nicht zu kurz kommen. Für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt.

Am Samstag findet außerdem ein großes Indiaca-Turnier statt, zu welchem man sich gerne als Team anmelden kann. Das Festival wird am Sonntag mit einem gemeinsamen Gottesdienst gekrönt, bei dem auch wieder verschiedene Bands auftreten.

Also, worauf wartest du noch, schnapp dir ein paar Freunde und erlebe gemeinsam mit ihnen eines deiner genialsten Wochenenden dieses Sommers, du wirst definitiv mehr als nur Spaß mit nach Hause nehmen!

Wenn du noch weitere Informationen brauchst, findest du sie auch auf unserer Website www.delighted-festival.de oder folge uns direkt unter Facebook, Twitter oder Instagram

Lass dich begeistern – wir sehen uns bei „delighted - Das Festival“!